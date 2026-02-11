



En entrevista para Correo, el candidato al Senado por País para Todos, Misael Casachagua (01), insiste que la construcción de vías de comunicación es la esencia de la propuesta del partido. “Mira, para nosotros es crucial hacer carreteras para que los agricultores puedan trasladar sus productos. He visto de manera presencial cómo sufren los hermanos del campo, con buenas carreteras se puede articular la economía. Lamentablemente no hay política de Estado para los emprendedores”, señaló.

Dijo que serán combativos contra la corrupción y la criminalidad. “Vamos a incidir con leyes que le permitan a Carlos Álvarez trabajar contra el crimen y la corrupción. Apoyaremos para que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y los que están en condena trabajen para que se sostengan”, acotó.