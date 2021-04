Los jóvenes con mayoría de edad, incluidos los que cumplan 18 años el mismo 11 de abril, día de las elecciones generales en nuestro país y que aún no han cajeado sus DNIs de color amarillo por el de color azul, deberán acudir a votar de forma obligatoria, de lo contrario serán multados como cualquier otro ciudadano, informó el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huancayo, Víctor del Valle Cavero.

Disposiciones para las Elecciones Generales

Esto está contemplado en la Resolución Jefatural 018-2021/JNAC/RENIEC, en la que se precisa la prórroga excepcional de vigencia de los DNI caducos o que estén por caducar, entre los que se incluye los DNI de menores de edad para efectos de sufragar en las Elecciones Generales 2021.

“Si existe el caso de que el joven o señorita que actualmente tiene 17 años y está próximo a cumplir los 18 años, así sea el mismo 11 de abril, le corresponde votar en estas elecciones, pero lo hará con el DNI amarillo, aun así no lo haya canjeado por el de color azul. No habrá ningún problema con eso, todo está sistematizado y es su derecho”, aseveró el funcionario.

Aquel ciudadano que no cumpla con votar el próximo domingo, deberá pagar una multa. Según la página oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), figuran tres tipos de multas electorales: Si vives en distrito no pobre: S/ 88.00. Si vives en distrito pobre no extremo: S/ 44.00 y si vives en distrito pobre extremo: S/ 22.00