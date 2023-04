Hace unos días el limpiaparabrisas José Alberto Jirón Holder, asesinó con unas tijeras al jaujino Marco Caro Núñez, un chofer que se negó a que le brindara el servicio cuando su vehículo se encontraba parado en un semáforo en rojo, en el Cercado de Lima. Este hecho indignó al país y puso la mirada de la autoridades sobre esta problemática que afecta a la población; en la región Junín esta actividad tampoco se encuentra regulada en este momento.

En su mayoría son extranjeros

Según el presidente de la Asociación de Transportistas de Servicio Masivo de Huancayo, Eduardo Sauñi, a diario los integrantes de sus gremio son víctimas de las personas que se dedican a esta actividad y que en su mayoría son de nacionalidad extranjera.

“Nosotros no estamos conformes con la forma de actuar de estas personas de origen venezolano, que se han apoderado por ejemplo de las intersecciones del Jr. Cusco y la Av. Ferrocarril, el Jr. Trujillo y la Av. Ferrocarril por el parque infantil o en la Av. Evitamiento y Mariscal Castilla; estos son los puntos más críticos donde hay venezolanos malcriados y hasta intoxicados, que se portan mal no solo con el transporte público, también con los vehículos particulares, se atreven a limpiar los parabrisas sin ninguna autorización y si no le das ‘incentivo’ te avientan la franela y te escupen “, dijo.

Según el gerente de Promoción Económica y Turismo de Huancayo, Joshelim Meza León, el 90% de estos limpiaparabrisas son extranjeros.

“Estamos en la evaluación de la proyección de una ordenanza municipal, han habido denuncias, pero no todos los que limpian parabrisas son venezolanos o son agresivos, es difícil, pues, por un lado estaríamos restringiendo el derecho al trabajo de las personas, pero, por otro, estaríamos favoreciendo las agresiones, dándole respaldo a malos habitantes extranjeros que se dedican a esta actividad” dijo el funcionario.

Buscan una solución

“Se está proyectando se prohíba esta actividad totalmente, en determinadas áreas, al restringir podríamos empadronarlos, pero al hacerlo estaríamos favoreciendo al comercio ambulatorio, vamos trabajar una ordenanza que trabaje estos aspectos, estamos haciendo la evaluación, en dos días tendremos los resultados” continúo.

Se ha dispuesto que se haga el mapeo y la identificación de las calles que son usadas para esta actividad. Se informó que han recibido múltiples denuncias, vía telefónica y de manera verbal y a través de medios .

La responsabilidad en este caso, según el funcionario municipal, es compartida con la Policía Nacional, por ello hay coordinaciones con la comisaría de Huancayo, y la jefatura zonal de Migraciones.

Meza León, aseguró que en cada semáforo hay personal de patrullaje de a pie que debería hacer la verificación sobre si se comete algún delito, pues no solo es restringir el derecho al trabajo sino también evacuar acciones de mal vivir, pues algunos de ellos están bebiendo en plena calle.

El gerente también refirió que las autoridades deben actuar según sus competencia y las oficinas de Migraciones y Fiscalía deberían hacer operativos para verificar el estado migratorio y antecedentes de esas personas e iniciar con las denuncias.