El servicio de transporte urbano en la ciudad de Huancayo es de baja calidad y en las horas punta se desata el caos en las vías. Sin embargo, muchas empresas de transporte no cumplen con sus rutas y Debido a ello la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) iniciará con la revisión de rutas. Según el gerente municipal Cristian Velita, esta revisión durará este mes.

“Ya la semana pasada se ha dado una disposición a la gerencia de Transportes para la revisión de rutas las cuales se han otorgado en concesión en las gestiones pasadas, para que no exista sobreposición, duplicidad. Aquellos que hayan recibido una concesión de ruta deben cumplirla al servicio de la población” dijo.

“Hay algunos que tienen la concesión pero no las ponen en servicio y otras que se han entregado en lugares que no están habilitadas las vías, esa revisión va durar todo este mes, esperemos tener los resultados en febrero y optimizar el trabajo de las diferentes concesiones que se han entregado, no es ninguna cacería a los transportistas” aclaró el gerente.