Con motivo de las próximas celebraciones por Fiestas Patrias, la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) recordó a la población que el embanderamiento general de la ciudad es obligatorio.

El incumplimiento de esta disposición, así como el uso de banderas deterioradas o descoloridas, podría generar multas que van del 2% (S/110) al 4% (S/220) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

El jefe del Área de Fiscalización de la Gerencia de Desarrollo Urbano, arquitecto Joel Ángel Ñahui Cárdenas, informó que las faltas están relacionadas con la ausencia de la Bandera Nacional durante fechas conmemorativas, como el Aniversario Patrio o el aniversario de Huancayo, así como con la colocación de banderas que no se encuentren en condiciones adecuadas.

Esta disposición se formalizará mediante un decreto de alcaldía alrededor del 15 de julio.