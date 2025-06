El músico y padre de familia José Jeremías Leiva Lázaro, de 27 años, se encuentra en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Carrión en Huancayo, tras ser víctima de una violenta agresión la madrugada del martes. Según relató su madre, el ataque ocurrió cuando José Jeremías salía de un evento, siendo interceptado y golpeado brutalmente por sujetos aún no identificados.

Lo que más inquieta a los familiares es que los atacantes no le robaron ninguna de sus pertenencias, lo que alimenta la hipótesis de que el objetivo no era el robo, sino atentar contra su vida. “Mi hijo ya me había contado días antes que vio a esa tal Rita por su casa, después que dos hombres le seguían, y ahora le han golpeado solo en la cabeza. Todos saben que mi hijo fue operado de la cabeza. Lo querían matar”, señaló con evidente preocupación su madre.

La hermana del músico, conocido artísticamente como “El Burrito”, acusa directamente a Rita Carpio Quispe, dirigente de comerciantes ambulantes apodada “Tía Rita”, de estar detrás de este ataque. Según indica, días antes del incidente, José Jeremías habría sostenido una discusión con Carpio Quispe en el mercado, situación que podría haber desencadenado represalias.

Las autoridades aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos, mientras la familia exige una investigación exhaustiva para esclarecer el violento suceso y determinar si existen responsables intelectuales detrás de la agresión.