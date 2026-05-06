Tiene solo 7 años, pero actuó con valentía. “Acá te voy a matar, acá nadie te salva”, escuchó decir a su padre, mientras le apretaba el cuello a su mamá. El pequeño sollozando le pidió a su progenitor Zenón Gomez (40), que suelte a su mami; “papi por favor no mates a mi mamá, suéltala”, le dijo y pedía ayuda.

Era la madrugada del fin de semana cuando ocurrió el hecho y Clorinda R.C. (41), se salvó de convertirse en otra víctima de feminicidio de su celoso conviviente. Al borde del llanto la comerciante relató el terrible episodio que vivió en su casita del barrio Llamus en el distrito de Chilca.

“Dicen que las lesiones son leves y lo liberaron. Tengo miedo que pueda atacarme otra vez. La familia de mi pareja vino y se llevó 53 mil soles que habíamos juntado trabajando en Lima y de la venta de un terreno”, dijo la agraviada.

Según la denuncia no es la primera vez que es agredida por su conviviente. El año 2015 por celos la golpeó duramente en Lima, luego el 27 de octubre intentó asfixiarla y el 1 de mayo, quiso estrangularla, tras llegar ebrio a su casa en Chilca.

La agraviada pide que le den medidas de protección, porque teme por su vida. Asimismo, pide a al padre de sus 4 hijos de les entregue parte del dinero que ahorraron trabajando.

Tras la agresión, el implicado Zenón Gómez fue detenido, siendo luego liberado. Cabe mencionar que en los tres primeros meses de este 2026 se reportaron mil 406 casos de violencia contra la mujer, el 2025 se denunciaron mil 608 casos, cifra que refleja una disminución de 19.49%.

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