El gerente regional de la Contraloría General de la República en Junín, Víctor Lizárraga Guerra, alertó a las nuevas autoridades electas en el Gobierno Regional y las municipalidades provinciales y distritales, que al asumir sus funciones, hallarán obras paralizadas y desfinanciadas, lo cual generará muchos conflictos sociales.

Explicó que en Junín, hasta octubre del 2026, había un total de 89 obras paralizadas, según las supervisiones de la Contraloría. Acotó que esta situación se complica porque el Ministro de Economía y Finanzas, Elmer Rafael Cuba Bustinza, alertó para el próximo año 2027, no habrá el presupuesto necesario para poder financiar obras.

Ante esa situación, remarcó que la salida sería hacer una moratoria. Es por ello, que demandó resolver las obras paralizadas, muchas de las cuales, están desfinanciadas porque existen pagos de valorizaciones que no se han efectuado y eso genera un gran problema para el departamento de Junín. Aunque, consideró que esta es una decisión que corresponderá a las autoridades electas, que tienen una situación complicada para iniciar nuevas obras el próximo año.

ioioio. “Va a haber un problema social muy fuerte el próximo año, porque se ha hecho un festín de obras sin planificación y no tienen financiamiento. Esa situación va a general un problema en los niveles local y regional. Si pretenden hacer más obras y no hay presupuesto, antes es conveniente que resuelvan los problemas que tienen”, expresó Víctor Lizárraga.

Acotó que solo en la ejecución de las más importantes instituciones educativas, estas tienen un avance financiero entre el 25% al 30% y algunos no tienen el pago de sus valorizaciones, lo cual ha motivado que obreros salgan a protestar porque no les están pagando.

Ante esta situación, invocó a que las fiscalías anticorrupción, tomen cartas en el asunto. Esto ocurrió durante el foro: “Participación ciudadana y control social frente a la corrupción”, y que contó con la participación del presidente de la Comisión Regional Anticorrupción, Edwin Corrales Melgarejo y otros funcionarios.