Un operativo militar realizado en el sector Villa Azul, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, en la región Huancavelica, dejó como saldo cinco personas fallecidas y dos jóvenes gravemente heridos por impactos de bala.

Entre las víctimas mortales se encontraría un ciudadano de nacionalidad colombiana, cuyo familiar reside en la ciudad de Huancayo.

Militares investigados por presunto homicidio

El operativo fue reportado por personal militar como una intervención destinada a la incautación de armas y droga. Sin embargo, hasta horas de la noche no se hallaron armas ni sustancias ilícitas dentro de la camioneta intervenida.

El vehículo, una camioneta Toyota Hilux de placa W4A-866, presentaba más de 20 impactos de bala, según información preliminar.

Ocho efectivos de la 31 Brigada de Infantería del Ejército Peruano, entre ellos el capitán Luis Montenegro, fueron retenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la comisaría de Colcabamba.

Los militares son investigados por los presuntos delitos de homicidio y uso excesivo de la fuerza en el ejercicio de sus funciones.

Versión preliminar del operativo

De acuerdo con los primeros reportes, el personal del Ejército del Perú se encontraba en la zona desde el viernes 24 de abril, ejecutando acciones vinculadas a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.

Según la versión preliminar, a las 4:15 de la madrugada, los efectivos recibieron por radio una alerta sobre el desplazamiento de una camioneta gris que presuntamente transportaba droga.

Tras ordenar la detención del vehículo y no obtener respuesta del conductor, los militares habrían efectuado disparos con fusiles de largo alcance contra la unidad.

En la camioneta viajaban siete personas, de las cuales cinco fallecieron en el lugar.

Heridos fueron trasladados a hospital

Los heridos fueron identificados como:

Eber Soto Quispe (24 años)

Jhonatan Aguilar Gutiérrez (23 años)

Ambos presentaban impactos de bala en la cabeza y el tórax, por lo que fueron evacuados de emergencia al Hospital de Pampas Tayacaja.

Según información de registros públicos, la camioneta intervenida estaría registrada en la ciudad de Huancayo y sería propiedad de Oliver Gutiérrez Solier.

Traslado de detenidos y diligencias

Los ocho militares retenidos serán trasladados a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huanta para continuar con las investigaciones.

Asimismo, se informó que los cuerpos de las víctimas serían trasladados a la morgue de Huancayo, donde se realizarán las necropsias correspondientes.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias del operativo y determinar responsabilidades.