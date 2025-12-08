La búsqueda terminó, pero la pesadilla todavía no. Karen Martínez Ibarra (26), madre de una pequeña niña, era buscada intensamente y hoy su cuerpo fue hallado quemado y descuartizado en el centro poblado de San Ramón de Pangoa en Satipo.

El sospechoso del feminicidio es su pareja sentimental, Juan Virgilio Garay Arca. La madre de Karen Martínez, contó que su yerno la llamó por teléfono y le pidió que viniera desde Pucallpa a cuidar a su nieta. Según el hombre dijo, su esposa se había ido a trabajar.

La madre no lo pensó dos veces y viajó inmediatamente. Cuando llegó a la casa de su hija halló ropa de ella y un colchón quemado. Además, los vecinos de Karen le contaron que la semana anterior durante la madrugada, escucharon gritos y luego vieron a Juan Garay quemando un colchón durante todo el día.

Hoy, efectivos de la División de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Pangoa llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y la investigación. Juan Garay estaría no habido.

Con este, serían 10 los feminicidios ocurridos en la región Junín, en lo que va del año.