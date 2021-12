Cuando los niños lo ven por las calles, se emocionan al ver su barba blanca, sus ojos azules y la sonrisa tierna del personaje más querido de la Navidad: Papa Noel. Ayer no vestía su traje, rojo y blanco porque tenía que ir al centro de salud de Chupaca, ya que vive aquejado por la diabetes y los médicos lo citaron para su control y para darle medicinas.

Pese a ser un paciente de riesgo, este año Carlos Alberto Esteves Rodríguez (65), el personaje que encarna ya hace varios años a Papa Noel, decidió salir a trabajar, para ello se vacunó con las dos dosis de la vacuna, que lo protegerá de las nuevas variantes de la COVID-19 y precisamente para el 25 de diciembre le corresponde la tercera dosis, la cual considera su regalo de Navidad.

Carlos Alberto, es un argentino que llegó al valle del Mantaro, hace 17 años, a bordo de una bicicleta y jamás se imaginó que se enamoraría de una chupaquina, natural de Huarisca, con la que ya tiene 3 hijos.

Población lo aprecia

“La gente me reconoce y me dicen Papá Noel, eso me hace feliz, hoy dejé mi traje rojo porque vine al centro de salud, me han detectado la diabetes y necesito mis medicinas, hace un año tuve una caída que me obliga a caminar con mi bastón, tengo que cuidar mi alimentación, aunque hoy me invitaron lechón “, dijo sonriente.

Los niños que quieran verlo, pueden encontrarlo en el centro comercial Mikuy Plaza, ubicado en el centro de Chupaca, donde estará este sábado. Volverá con su personaje, después de dos años de encierro por la pandemia.