Pese a que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) aseguró que las aguas del Río Yuracyacu cumplen con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA), los pobladores de Pariahuanca rechazan el informe y temen consumir agua contaminada.

TEMOR. Su desconfianza se basa en que, tras registrarse la muerte de millones de truchas, la Unidad de Medio Ambiente de la PNP concluyó preliminarmente que la mortandad fue provocada por la presencia de cianuro en el recurso.

“Ahorita no podemos usar el agua para nada. Nuestras 90 hectáreas de palta necesitan riego y ya están en etapa de floración. Tenemos producción que, si no se riega, se va a perder”, advirtió Martín García, presidente de las 13 comunidades de la margen derecha del Río Yuracyacu.

El dirigente explicó que al menos 3 mil pobladores de 36 comunidades se ven afectados y aseguró que no consumirán el agua hasta obtener respuestas claras.