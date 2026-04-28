La Autoridad Nacional del Agua (ANA), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, inició labores de vigilancia y evaluación técnica en el río Yuracyacu, en la comunidad campesina de Cabracancha, distrito de Pariahuanca (Huancayo), tras la afectación reportada en la zona.

A través de la Administración Local de Agua Mantaro, especialistas en calidad de recursos hídricos realizan recorridos aguas arriba y aguas abajo, incluyendo sectores vinculados a las piscigranjas afectadas, con el objetivo de recoger información técnica sobre las condiciones del agua.

Estas acciones se desarrollan con la participación de autoridades comunales y representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Junín, en un trabajo articulado que busca fortalecer el seguimiento del caso y sustentar técnicamente las investigaciones.

Las muestras recolectadas serán analizadas en un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), cuyos resultados serán informados a las autoridades y a la población, a fin de adoptar las medidas correspondientes para la protección del recurso hídrico.