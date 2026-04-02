A vísperas del feriado largo por Semana Santa, el costo de los pasajes interprovinciales, ya empiezan a tener un notorio incremento desde la capital hacia el interior del país. Hasta la mañana de ayer, los boletos costaban entre S/60 y S/70; sin embargo, en horas de la noche superaba los S/90

Son muy pocos los ciudadanos que buscan viajar desde la Incontrastable hacia la ciudad de Lima, ante esta realidad, los buses de transporte interprovincial, optaron por reducir sus precios de S/25 a S/20.

En algunos casos, las unidades parten con pocos pasajeros porque hay mayor demanda desde Lima hacia el interior del país.

“Para horas del día de hoy (ayer) el pasaje a Lima está S/20, pero para la noche cuesta a S/50, en el caso de Lima a Huancayo están cobrando S/60 pero pueda que suba en la noche”, mencionaron en el Terminal Wanka, de Huancayo. Y así fue.

En el caso de los vehículos que prestan el servicio en autos colectivos, el precio de pasajes hacia Lima oscilaba entre los S/70 y S/80, durante el día, mientras que en minivan era de S/40 a S/50, en ambos casos con tendencia a incrementarse por la noche.

Para hoy se espera el arribo de más de 300 buses a la ciudad de Huancayo, provenientes de la capital.

Los transportistas informan que por el alza del combustible ahora invierten entre S/1200 y S/1600 solo en diésel para un viaje de ida y vuelta.