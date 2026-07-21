Terrible. Lo que comenzó como una tarde de esparcimiento terminó en tragedia en el distrito de San Miguel de Mayocc, provincia de Churcampa (Huancavelica), luego de que un joven de 21 años perdiera la vida al ser arrastrado por la fuerte corriente del río Mantaro, a la altura del puente Mayocc.

De acuerdo con información preliminar, la víctima ingresó al río junto a un grupo de amigos cuando, por circunstancias que son materia de investigación, fue vencida por la fuerza del caudal. Uno de sus acompañantes intentó rescatarlo de inmediato; sin embargo, la intensidad de la corriente hizo imposible ponerlo a salvo.

Según sus amigos, una falsa calma en el río los habría animado a ingresar a las aguas, sin imaginar, que por dentro había una fuerte corriente que terminó por arrastrar a uno de ellos.

Acuden para ayudar

Tras recibir la alerta, efectivos de la Policía Nacional del Perú de Mayocc, integrantes de la Compañía de Bomberos de Huanta, autoridades locales y pobladores desplegaron un operativo de búsqueda que se prolongó durante varias horas. Finalmente, en horas de la noche, los rescatistas lograron ubicar y recuperar el cuerpo sin vida del joven.

La víctima fue identificada como Antony Canchari Tenorio (21), natural de la región Ayacucho.

Las diligencias de levantamiento del cadáver se realizaron en presencia del subprefecto distrital de San Miguel de Mayocc y de las autoridades competentes.

El trágico hecho vuelve a poner en evidencia el peligro que representan las aguas del río Mantaro, especialmente durante esta temporada que, aún a pesar de las pocas lluvias, el caudal y la fuerza de la corriente se mantienen considerablemente.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar ingresar al río en zonas no autorizadas y a extremar las medidas de precaución para prevenir nuevas tragedias.