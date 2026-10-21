De la meta al hospital. Llegó a Huancayo desde su natal Huayllahuara en Huancavelica para un examen de matemática, pero camino al colegio en Pilcomayo, fue atropellado por un patrullero. Nicolás Bernardo P. (14), terminó en una clínica con una fractura de tibia y peroné de la pierna derecha.

El adolescente no puede retornar a Huancavelica y sus familiares ahora viven un vía crucis, porque tuvieron que alquilar un cuarto para que el alumno del tercer año de secundaria, reciba el tratamiento médico y su rehabilitación.

“Nicolás ha ganado varias medallas como atleta, ahora no podrá correr por mucho tiempo. Tuvimos que alquilar un cuarto, porque tiene que recibir su tratamiento. Necesitamos ayuda”, dijo Huber Bernardo.

El accidente ocurrió el fin de semana, cerca de las 10 de la mañana en el paradero Los Incas, cruce Pilcomayo – Sicaya. Según las investigaciones, el menor Nicolás, descendió de una combi y cuando cruzaba la vía fue impactado por el patrullero de placa EPH-877 de la comisaría de Chupaca. La unidad era conducida por el suboficial Miguel Chavez, quien junto a su colega evacuaron al menor a una clínica.

“El dinero del Soat ya se terminó, Nicolás fue operado, pero debe continuar el tratamiento. No podemos volver a Huancavelica. El policía que lo atropelló lo llevó a la clínica y nunca más apareció”, dijeron los familiares. Cualquier ayuda al atleta al yape 944359832 de Huber Bernardo.