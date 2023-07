Ofrecieron una buena recompensa a quien les de razón de su paradero, lo buscaron por los ríos de la Selva Central y en Huancayo y no lo hallan. Han pasado 9 meses y no ubican a David Arostegui Ramos (26). El joven mecánico desapareció el 2 de septiembre del 2022, luego que salierra a una fiesta en Santa Ana - Perené. Los familiares que están preocupados, relataron a Correo, que les dijeron que David iba a reunirse con unos amigos para asistir a una fiesta. Luego otros les contaron que iba a encontrarse con un amigo policía de apellido Quispe que es de Huancayo, pero a David, desde el 2 de setiembre no lo vieron más.

“No sabemos nada de mi hermano. Lo hemos buscado por diferentes lugares, es como si la tierra se lo hubiera tragado”, comentó su hermano que tiene el mismo nombre, David. Los familiares viajarán a Huancayo, para acudir a la morgue judicial, esto tras conocer del hallazgo de los restos de un varón en el sector de Patancoto, a orillas del río Mantaro en el distrito de Huahuas.

Como se sabe, el 13 de julio, se encontró los muslos de una persona, que lleva puesto un short de color negro. Ese detalle, más la data de muerte (6 a 8 meses), llamó la atención de la familia Arostegui Ramos, porque el desaparecido solía usar ese tipo de short negro. David Arostegui, es mecánico de motos en Perené, tiene un menor hijo, su familia lo sigue buscando. Cualquier información de su paradero debe llamar al 916988060 o al 96446265. Su familia reza por hallar vivo a David.