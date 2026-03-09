La plancha presidencial del partido Perú Libre, encabezada por el candidato a la primera vicepresidencia Flavio Cruz y la candidata a la segunda vicepresidencia Bertha Rojas, llegó a Huancayo como parte de su recorrido de campaña por Junín.

Desde el puente Comuneros II, ambos representantes políticos lanzaron un reto público al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto a la participación del candidato presidencial Vladimir Cerrón en los próximos debates electorales.

Durante su intervención, la candidata a la segunda vicepresidencia, Bertha Rojas, informó que la organización política ha presentado una demanda de amparo con el objetivo de que Vladimir Cerrón pueda participar de manera virtual en el debate electoral. Según explicó, la agrupación está agotando todos los mecanismos legales posibles para garantizar lo que consideran un derecho político fundamental.

Rojas, también madre de Cerrón, cuestionó la postura del organismo electoral y sostuvo que existen antecedentes de debates y actividades académicas realizadas de manera virtual tanto en el Perú como en otros países. En ese sentido, consideró que impedir la participación remota del candidato presidencial representa una visión “atrasada” frente a las herramientas tecnológicas actuales.

“De no permitirse la participación virtual de nuestro candidato a la presidencia, la plancha presidencial está preparada para asumir el debate”, aseguró. Rojas retó públicamente al JNE a permitir su participación o la de su compañero de fórmula.

Por su parte, Flavio Cruz la respaldó en su afirmación y dijo que la plancha presidencial se encuentra lista para debatir y defender el ideario y el programa político de Perú Libre. “Aunque el énfasis o el tono pueda variar entre los integrantes de la fórmula, el contenido del proyecto político es el mismo que promueve Cerrón”, aseguró.

El candidato también sostuvo que su agrupación mantiene una “lucha política, social y constitucional” para garantizar la participación en el proceso electoral.

Expresó su confianza en que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse a favor del respeto de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de participación política.