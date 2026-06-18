Las bajas temperaturas empiezan a registrarse por debajo de los 0°C, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), estos seguirán en descenso con el transcurrir de los días. Mientras que, en la provincia de Huancayo, se anunció la compra de kits de abrigo para las familias de las zonas más afectadas.

La Municipalidad Provincial de Huancayo, a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, informó que viene realizando la adquisición de frazadas y ropas de abrigo que serán distribuidas a la población más vulnerable, ante las bajas temperaturas.

Hasta el momento se mencionó que se compraron, 345 frazadas, adicional otras 600 que pidieron en ampliación, en cuanto a buzos y casacas: se adquirieron para niños 110 y adultos 75.

“Ya está en aprobación el Plan Multipeligro de la Municipalidad Provincial de Huancayo, que integra todos los planes que son de sismo, bajas temperaturas y lluvias, y ha sido aprobado por INDECI. Aparte de los comprado hemos incrementado un presupuesto de 40 mil soles para la adquisición de kits de abrigo”, mencionó el gerente de Seguridad Ciudadana de la MPH, coronel PNP (r) César Ramos.

Por el momento están focalizados los distritos ubicados en la zona altina de la provincia de Huancayo, para su distribución.

Pese a ello, hasta el momento ninguna comuna ha gestionado ayuda de manera oficial en el sistema de gestión del riesgo de desastres. Ayer durante la sesión de Concejo Municipal solo lo hizo de manera verbal un regidor del Canipaco.

¿Cómo gestionar ayuda?

Según informó la Oficina de Riesgos y Desastres de Defensa Civil de Huancayo, los alcaldes distritales deben presentar su plan en el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres del CENEPRED y también presentarlo ante la comuna provincial, para identificar la cantidad de beneficiarios para la entrega de los kits de abrigo.

1. Evaluación de daños

La municipalidad distrital, a través de su Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, debe realizar una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar:

Número de familias afectadas y damnificadas.

Daños a viviendas.

Pérdidas de ganado y cultivos.

Necesidades urgentes de abrigo, alimentos o atención médica.

2. Registro de la emergencia

La información debe ser registrada en el sistema nacional correspondiente y remitida a las autoridades competentes para sustentar la solicitud de ayuda.

3. Solicitud formal de apoyo

El alcalde distrital envía un oficio a la municipalidad provincial correspondiente —en este caso, la Municipalidad Provincial de Huancayo— adjuntando:

Informe EDAN.

Reporte fotográfico.

Relación de afectados.

Requerimiento específico de bienes de ayuda humanitaria.

4. Evaluación de capacidad de respuesta

La municipalidad provincial verifica si la emergencia supera la capacidad de respuesta del distrito. Si cuenta con bienes disponibles en sus almacenes, puede entregar:

Frazadas.

Abrigos.

Colchones.

Carpas.

Otros bienes de ayuda humanitaria.



Pronósticos

Según los pronósticos del Senamhi, la sensación térmica más baja se registrará entre las 6:00 a.m. y 7:30 a.m. En la provincia de Huancayo, zona del valle del Mantaro, se estima en promedio las temperaturas máximas de 19°C y 20°C entre hoy y mañana viernes, respectivamente, mientras que las mínimas serán de 5°C y 6°C.

En el caso de Jauja, se tendrá temperaturas máximas de 17°C y 18°C entre hoy y mañana, mientras que las mínimas serán de 7°C y 5°C; en la provincia de Junín, durante los mismos días, se estima que será las máximas de 12°C y las mínimas de 3°C.

Un pronóstico similar se tiene en la provincia de Yauli, en el caso de la ciudad de La Oroya, se tendrá temperaturas máxima de 15°C y 17°C, entre hoy y mañana, mientras que las bajas serán de 2°C y -6°C, consignando para este viernes 19 de junio, una de las mañanas más frías en lo que va del año.

En la Selva Central, el friaje también se sentirá entre hoy y mañana, con mayor intensidad, Senamhi, alerta que se registrarán temperaturas máximas en Chanchamayo de 32°C y 33°C, mientras que las bajas se tendrá de 20°C para ambos días. En la provincia de Satipo, se tendrá un registro similar, ya que se tendrá temperaturas más altas de 28°C y 29°C, mientras que las mínimas serán de 20°C.

Las heladas más intensas, todavía no llegan a su pico más bajo en la región Junín, los distritos ubicados en la zona altina como los del Valle del Canipaco, además de Acopalca, San José de Quero, Yanacancha y otros, ya se registra temperaturas diarias por debajo de los 0°C.

Según el registro que se tiene en la estación de Yanacancha, estos últimos días se registraron temperaturas mínimas de -4°C, sin embargo para hoy y mañana se tiene pronosticado que serán de -3°C y -5°C, respectivamente, mientras que las máximas serán de 15°C y 17°C.