El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pichanaqui, a cargo de la Fiscal Provincial Patricia Toribio, obtuvo nueve meses de prisión preventiva contra Lea Salinas Cajaleon y Dino Espinoza García como coautores del presunto delito de homicidio calificado en agravio de Raziel Mercedes (14), ocurrido en el distrito de Perené, provincia de Chanchamayo.

Según la tesis de la fiscal, los imputados al tener conocimiento de la relación sentimental entre los menores y de un supuesto embarazo, Isaí Peralta Salinas planificó y ejecutó la muerte del menor, con la participación de los coimputados Lea Salinas, Dino Espinoza y Saúl Ramos, familiares de la menor.

LE TENDIERON UNA TRAMPA

Raziel Mercedes fue citado a la casa de la menor mediante mensajes; al llegar fue agredido violentamente y con un cuchillo le realizaron cortes, además una herida de gravedad en el tórax. Posteriormente, lo ahorcaron con una cinta de embalaje hasta causarle la muerte. Después, los imputados trasladaron el cuerpo para enterrarlo por la Comunidad Nativa San Cristóbal.

Durante la audiencia, la fiscal Toribio, sustentó de manera sólida la existencia de graves y fundados elementos de convicción así como el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, logrando el requerimiento de prisión preventiva contra los imputados Lea Salinas y Dino Espinoza, mientras continúan las investigaciones para determinar la responsabilidad penal del resto de involucrados.