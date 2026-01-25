Un presunto intento de robo fue frustrado la madrugada del jueves en el sector Alto La Merced, en Huancayo, gracias a la rápida alerta de los vecinos y la intervención de Serenazgo y la Policía Nacional.

La propietaria de una vivienda ubicada en el jirón Los Fresnos denunció que un varón y una mujer intentaron ingresar a su domicilio alrededor de la 1:30 a. m., pero huyeron tras ser descubiertos. Horas después, vecinos reportaron un vehículo negro, con placas cubiertas, merodeando la zona.

Durante el patrullaje, Serenazgo ubicó el automóvil, cuyos ocupantes intentaron darse a la fuga, dejando a una mujer en la avenida Alameda La Merced. La intervenida fue identificada como Epifanía del Rosario Aliaga Huaraca (27). Posteriormente, el vehículo fue hallado abandonado en el pasaje Santa Nila.

El caso quedó a cargo de la Policía Nacional, que trasladó a los involucrados a la Comisaría Central para las investigaciones de ley.