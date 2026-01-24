Un adolescente de 14 años fue citado mediante mensajes a una vivienda en el distrito de Perené, en la provincia de Chanchamayo, sin imaginar que ese encuentro terminaría con su muerte. Por este caso, la Fiscalía logró nueve meses de prisión preventiva contra Lea Salinas Cajaleon y Dino Espinoza García, investigados como presuntos coautores del delito de homicidio calificado.

De acuerdo con la tesis fiscal, los implicados habrían tenido conocimiento de la relación sentimental entre el menor y una adolescente, así como de un supuesto embarazo, situación que habría motivado la planificación del crimen junto a otros familiares. Tras llegar al inmueble, el adolescente fue atacado y posteriormente su cuerpo fue retirado del lugar y enterrado en una zona cercana a la comunidad nativa San Cristóbal.

Durante la audiencia, la Fiscal Provincial Patricia Angela Toribio Rivera, del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pichanaqui, sustentó la existencia de graves y fundados elementos de convicción, así como el peligro de fuga y de obstaculización del proceso.

En tanto, se encuentra pendiente la audiencia de prisión preventiva contra Isai Rúben Peralta Salinas y Saúl Jeyson Ramos Rivas, quienes permanecen prófugos de la justicia. La menor involucrada fue puesta bajo resguardo en un albergue, como parte de las medidas de protección dispuestas por las autoridades.