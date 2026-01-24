Al mismo estilo de las protestas registradas el año pasado en El Tambo, una proveedora y su familia pernoctan hace más de tres días en la sede del Colegio de Ingenieros de Junín. ¿Su reclamo? El pago de un saldo pendiente de más de 77 mil soles por la entrega de 10 mil 600 canastas de víveres a la institución para el reconocimiento anual que reciben los colegiados.

DENUNCIA

Nelly Idrogo, representante legal de la empresa Vaidne EIRL, asegura no haber incumplido el contrato ni haber entregado los productos a destiempo.

“Nos perjudica económicamente, familiarmente y psicológicamente. Ellos están mintiendo. No hubo ninguna demora y tenemos incluso un acta de conformidad firmada de la primera entrega”, señala.

PENALIDAD

El Colegio de Ingenieros, por su parte, maneja otra versión. No es que no se le quieran pagar los 77 mil 242 soles, sino que este es un descuento por incumplimiento de plazos por parte de la empresa proveedora; la penalidad (del 10 % del total del pago) está considerada en el contrato.

Según la versión del CIP, la empresa Vaidne incumplió los plazos de la primera entrega de 5 mil 300 canastas el 19 de diciembre —aunque la proveedora exhibe un acta de conformidad— y las entregó recién el 23. Además, son tajantes al señalar que la penalidad estaba incluida y detallada desde la convocatoria.

“Hemos cancelado el monto pactado según contrato y adenda, y allí se le ha aplicado la penalidad”, detallaron en conferencia, mientras la proveedora continuaba protestando al exterior.

CONCILIACIÓN

Según el CIP, si la proveedora discrepa con la penalidad, puede solicitar una conciliación de acuerdo a la normativa.