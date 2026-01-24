“Las pistas de Huancayo ya no dan para más”, lamenta un conductor mientras sortea los baches de la Av. Daniel Alcides Carrión rumbo al Puente Comuneros II. No parece ser una tarea sencilla; no solo es evitar el hueco, sino estar atento a que no haya peatones o perros. “Venir por acá es para renegar y cuando llueve es peor”, comenta.

Este es el día a día de decenas de miles de conductores y, claro, no solo es la Av. Daniel Alcides Carrión; las otras vías igual —o peor— de descuidadas son la Av. Huancavelica, Av. Ferrocarril y la Av. José Olaya. Ninguna ha recibido mantenimiento por décadas y, aunque con periodicidad se traten de tapar los huecos, no dejan de ser soluciones temporales e ineficientes.

A fines de febrero del 2025 —prácticamente hace un año—, la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) y el Gobierno Regional de Junín (GRJ) firmaron cuatro convenios para mejorar las vías en cuestión mediante el recapeo; sin embargo, hasta la fecha no se habían dado mayores avances, lo que generó la indignación de transportistas y vecinos.

AVANCES

Al respecto, el gerente municipal de Huancayo, Joshelim Meza, aseguró que los proyectos no se han paralizado ni dejado sin efecto; es más, anunció que las avenidas Ferrocarril (tramo entre la Av. San Carlos y Av. Huancavelica), por 5 millones 190 mil soles, y José Olaya (tramo del Jr. Los Ángeles hasta la Av. Ocopilla), por un monto de 1 millón 579 mil soles, están en pleno proceso de licitación.

“El GRJ ha lanzado el 31 de diciembre los procesos de licitación. Se espera que la adjudicación se dé en los primeros días de febrero, con un plazo de ejecución de entre 90 y 120 días”, anunció el funcionario.

AV. CARRIÓN

La situación con la Av. Daniel Alcides Carrión no es la misma. Debido a que el GRJ no lanzó la licitación por esta vía, el alcalde Dennys Cuba decidió que el recapeo se realice a través de la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), la cual, según Joshelim Meza, es más rápida.

“Comparto el reclamo de la población, pero ya el alcalde decidió que se ejecute por OxI por más de 6 millones y medio de soles. También se hará este año”, anunció el gerente municipal.

Quedaría pendiente que el GRJ devuelva la unidad ejecutora y el proyecto sea sustentado ante el Concejo Municipal. La obra iniciaría entre marzo y abril.

AV. HUANCAVELICA

La situación de la Av. Huancavelica parece más compleja, pues tampoco fue considerada en las dos licitaciones que lanzó la región. Meza confía en la predisposición del gerente de Infraestructura del GRJ, Ronny Vejarano.

“Se le ha solicitado que cumpla el compromiso que tienen con los vecinos. Considero que en estos días se lanzará la licitación”, finalizó.

Tal parece que este año, por fin, serían recapeadas las vías que hoy generan perjuicios a miles de transportistas.

PLAZOS

Según informó el gerente municipal, Joshelim Meza, las obras de recapeo iniciarían así: La Av. Ferrocarril, en el mes de marzo; la Av. José Olaya, entre marzo y abril; la Av. Carrión —a través de obras por impuestos—, también en el mes de marzo; mientras que la situación de la Av. Huancavelica se mantiene pendiente.