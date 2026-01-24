Faltan pocos días para terminar enero y la Policía sorprendió a 293 conductores manejando en estado de ebriedad en Junín, así informó el jefe de la Región Policial de Junín, César Calero.

El jefe policial precisó que producto de los operativos, se constató que casi 300 ciudadanos iban al volante en estado de ebriedad, de ellos al menos 248 fueron detenidos en el Valle del Mantaro.

Los detenidos que tenían entre 20 a 40 años presentaron más de 0.5 gramos de alcohol por litro en la sangre, es decir, superaron el límite permitido por ley. “Se ha sacado de circulación a un gran numero de conductores, ello permite el alivio de evitar daños y consecuencias graves de conducir ebrios. “La ley se va hacer cumplir”, dijo.

El conductor en estado de ebriedad no solo es sometido a investigación, sino que se le formula un atestado policial por el presunto delito de peligro común.

OPERATIVOS

El general PNP César Calero también informó que de enero a la fecha fueron capturados 220 requisitoriados, la mayoría por el delito de omisión familiar, por lo que exhortó a los varones a cumplir con sus deberes de padre.

A la fecha se desarticularon 24 bandas criminales que hacían de la suyas en las festividades. “Tengan la seguridad que nuestros visitantes y la población que la Policía va a garantizar la tranquilidad y paz social”, dijo.

CIFRAS

En lo que va de este año, se detuvo a 914 personas por diversos delitos, 18 extranjeros, se incautaron más de 670 265 envoltorios de droga, se recuperó más de 90 vehículos con orden de captura y robados.