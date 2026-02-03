Un violento atentado se registró esta noche en la carretera Marginal, a la altura del sector Bahía, en Sangani, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo. Un conductor de transporte público resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos por presuntos sicarios.

El ciudadano Jose Luis Hortecho Rojas, conductor de la Empresa de Transportes Regional a bordo de su vehículo de flota #78 placa F3O-091, fue atacado a tiros cuando circulaba con su unidad por la referida vía, a un costado del puente Pichanaqui.

Los agresores, quienes habrían actuado con violencia extrema, le dispararon en dos ocasiones en la cabeza.

Personal del Servicio de Emergencias trasladó de urgencia a la víctima al Hospital de Contingencia local, donde permanecía en estado reservado, luchando por su vida. Sin embargo con el pasar de las horas, se supo que perdió la vida.

En el lugar, efectivos de la Divincri y la Comisaría de Pichanaqui acordonaron la zona e iniciaron las diligencias de ley. Se recolectaron evidencias balísticas y se realizan labores de rastreo para identificar y capturar a los responsables.

Se especula que los delincuentes le habrían tomado una carrera desde Pangoa hasta Perené y en el trayecto le dispararon. Sería un ajuste de cuentas ya que no se llevaron la unidad ni alguna otra pertenencia.

Hasta el momento habría una persona detenida.

