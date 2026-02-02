Un fatal accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en el sector Matará, distrito de Acobamba, provincia de Tarma, dejando como saldo una persona fallecida y dos heridos de gravedad. El choque frontal ocurrió alrededor de las 6:15 a. m. en la Carretera Central, en circunstancias que aún son materia de investigación.

En el siniestro estuvieron involucrados una camioneta del consorcio Elcime y un automóvil particular. Producto del fuerte impacto, el copiloto del vehículo menor, identificado como Franklin Romero Puente, perdió la vida en el acto, mientras que los conductores de ambas unidades resultaron heridos y uno de ellos quedó atrapado entre los fierros retorcidos.

Agentes de Serenazgo y personal de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a los afectados y trasladarlos a un centro de salud.