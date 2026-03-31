La institución educativa de nivel inicial n°437 de Santo Domingo de Acobamba se encuentra en pésimas condiciones, situación que se ha agravado por las lluvias.

Según video y fotos que fueron enviados a nuestra redacción, el centro educativo tiene forados en las paredes y techos constituyendo un riesgo para los niños.

Los pobladores señalan que hay inacción de parte del alcalde distrital, Asprin Samaniego, a quien no se le encuentra en su oficina, igual que a sus funcionarios.

Por ello piden atención de la Ugel Huancayo.

De otro lado, varias vías de las carreteras de acceso a los diferentes centros poblados están restringidas por derrumbes, lo que dificulta el acceso de la población a servicios básicos y atención de salud en casos de emergencia.