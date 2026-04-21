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En julio del año 2025, los entrenadores y campeones olímpicos realizaron un plantón simbólico en el Estadio Huancayo para exigir la renovación de su deteriorada pista atlética de más de 30 años, llena de grietas y huecos.. Sin embargo, hasta la fecha no se cumple con el cambio, reclamó el entrenador Raúl Pacheco.

cuestiona. “En julio del 2025 fue la protesta y el compromiso era cambiar en 3 meses y todavía no instalan la pista que es de 6 carriles y 400 metros, a nosotros también nos dicen que ya la han comprado pero estamos esperando la ejecución”, reclamó el también atleta.

Pacheco señaló que en octubre se compraron los materiales, pero al parecer no hay interés en avanzar con los trabajos. Los deportistas indignados con esta situación, tienen previsto enviar un memorial, ya que en este momento están entrenando y participando en competencias internacionales.

Finalmente, comentó que cada vez hay más atletas y marchistas, por lo tanto es necesario que las autoridades den las condiciones adecuadas para el crecimiento del deporte.

“Instalar la pista atlética es lo mínimo que deben hacer las autoridades por los atletas”, acotó Raúl Pacheco.

en espera. Por su parte, la administradora del Consejo regional del Instituto Peruano del Deporte en Junín, Alicia Espinoza Osores manifestó que ya se compró la pista atlética nueva de 8 carriles pero está en el proceso de la contratación del personal, que requiere de un estudio previo y especializado. Se espera culminar antes que culmine el primer semestre.

Desde hace un año desde que el coliseo wanka y el estadio Castilla no cuentan con el certificado ITSE y no hay ingreso de público.