Ante el incremento de contagios de la COVID-19 la Policía Nacional del Perú en la región Junín, dispuso operativos inopinados para el cumplimiento de protocolos de bioseguridad así como el uso obligatorio de mascarilla en lugares públicos y espacios cerrados. Esto se dará como parte de las estrategias por Fiestas Patrias y celebraciones de Santiago.

El Jefe de la Región Policial Junín, coronel PNP Colin Sim Galván, informó, que por el momento la PNP estará vigilante con las normativas vigentes, sin embargo, de publicarse nuevas disposiciones por parte del Ministerio de Salud (Minsa) tendrá que acatarse.

“Se suspendieron todas las actividades por Fiestas Patrias. Este mes tampoco se otorgan vacaciones para los efectivos de la Policía, por ese motivo, más de 4 mil agentes saldrán para cuidar las medidas sanitarias así como el uso de mascarillas. Recordemos que la multa por no usar mascarilla es el 8% de la UIT”, dijo la autoridad policial.

Avance en las vacunas

No obstante, en las calles vemos que la población se relaja y muchos no usan las mascarillas, peor es la situación en locales cerrados como discotecas, peñas folclóricas, donde a los asistentes ya no les exigen la mascarilla, pese a que hay escasa ventilación.

Cabe mencionar, que el Gobernador Regional de Junín, Clever Mercado Méndez, manifestó que los santiagos organizados de manera particular se pueden realizar, pero se debe cumplir con la tercera y cuarta dosis.

Ayer la coordinadora de Inmunizaciones de la Diresa Junín, Lizet Cajahuanca Anco manifestó que en la región Junín, un 90% de la población tiene la primera dosis de la vacuna, un 60% la tercera dosis y solo un 20% tiene la cuarta dosis, pese a ello en las últimas semanas, aumentaron las personas que ahora se han colocado la cuarta dosis de la vacuna.

Por su parte, el director de la Red Valle del Mantaro, Enrique Porras invocó a que la población se preocupe por la aplicación de la tercera y cuarta dosis.

Asimismo, lamentó que muchas personas hayan descuidado las medidas de bioseguridad y se desplacen por la calle sin usar la mascarilla, sin considerar que la pandemia aún no termina.

El funcionario invocó a las familias que van a celebrar sus santiagos a que cumplan con la vacunación respectiva.

Con la misma vara

Ayer, también se pronunció Coco Prieto, presidente de la Asociación de Músicos e intérpretes de la región Junín, dijo que los músicos que pidieron el año 2021 la reactivación económica para poder trabajar en los eventos, fueron los primeros en recibir las vacunas incluso los integrantes de orquestas, conjuntos musicales y bandas presentaron sus carnet de vacunación para poder trabajar.

No obstante, exhortó a que las personas que acuden a los eventos también se vacunen y las autoridades exijan el carnet en los locales, porque los artistas también corren un riesgo si las personas que acuden a disfrutar de sus espectáculos no están protegidos contra el virus. Además pidió el control en los mercados.