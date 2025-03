Después de los actos de violencia ocurridos el 25 de marzo en el predio ubicado en la intersección de Jr. Puno y Huancavelica, que la Sociedad de Beneficencia Huancayo (SBH) intentó recuperar, el jefe de la Región Policial Junín, Danilo Vera, respondió a los medios de comunicación sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza policial que habría afectado a varios trabajadores.

El general Danilo Vera explicó que acudieron al predio por un aviso de una presunta invasión de terreno de propiedad pública, teniendo en cuenta que no sabían quiénes eran los invasores. En el lugar, el fiscal pidió que las personas se retiraran del terreno, y fue ahí donde ocurrió lo que el general Vera consideró un “pequeño incidente”.

La PNP sostiene que hizo uso gradual de la fuerza porque las personas no se retiraban y no podían estar en una propiedad privada. “Como no hacían caso, se detuvo a algunas personas que estaban agrediendo al personal policial (…) Un miembro de la policía resultó herido y está pasando por el médico legista; incluso creo que tiene el tabique desviado”, mencionó el jefe de la Región Policial Junín.

Sobre las agresiones a la prensa y otras denuncias de los trabajadores de la SBH, dijo que los agraviados pueden presentar sus denuncias ante la Comisaría de Huancayo, la División de Criminalística, el Ministerio Público o la Inspectoría de la Policía Nacional para las diligencias correspondientes. Además, las lesiones que se les habrían generado deben ser certificadas mediante un examen médico legal.