Una joven universitaria identificada como María Fernanda Jurado (24), perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza, en un hecho ocurrido cerca de la medianoche en un inmueble de la cuadra 12 del jirón Torre Tagle, en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo.

Según las primeras versiones, el presunto autor sería su pareja, el efectivo policial Juan Johnel Cóndor Jayo, quien habría huido del lugar tras el hecho y es intensamente buscado por las autoridades. El agente prestaría servicio en el Escuadrón Verde.

Familiares de la víctima, consternados por lo ocurrido, exigieron una investigación exhaustiva y pidieron que no exista ningún tipo de encubrimiento dentro de la institución policial. También reclamaron la recuperación de las pertenencias de María Fernanda, entre ellas su celular, billetera y cartera, que, según denunciaron, permanecían en el inmueble.

La joven estaba próxima a culminar la carrera de Ingeniería Industrial. Mientras tanto, las autoridades realizan las diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen, ubicar al efectivo policial y determinar responsabilidades.