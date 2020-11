Los defensores de los animales del colectivo ‘Sueño Compartido’ y otros, protestaron frente a la casa donde se halló a la perrita ‘Blanquita’, sin vida y con indicios de haber sido violentada con un objeto contundente en sus partes reproductora, en Huancayo.

Ante el reclamo de la asociación, los agentes de la comisaría de Chilca, detuvieron al propietario del inmueble ubicado en el jirón Manuel Scorza N° 140 en Chilca.

Yuri De la Cruz Vallejos (36), aseguró desconocer los incidentes, pero permanecerá detenido por 48 horas.

Esperaba por un hogar seguro

Según declaró la animalista Isis Torres, “Blanquita” era una perrita callejera a la que esterilizaron hace unos meses, deambulaba en la calle y al no hallarle un hogar, solo podían alimentarla con frecuencia. Fue hace unos días que el can no aparecía, entonces Isis la buscó y la encontró en una casa aparentemente abandonada. El cuerpo de la perrita presentaba golpes alrededor de la boca y lo peor del caso, es que tenía laceraciones en sus partes reproductoras.

Isis, asegura que un médico veterinario certificó que el can fue sometido a golpes y a ultraje sexual, por lo que piden que el caso se investigue y se encuentre al responsable. “Hoy fue “blanquita”, mañana puede ser un niño”, escribieron en las redes sociales.

Casos de zoofilia en la región

Mientras, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín señaló que en el año 2019 se registraron 7 casos de zoofilia (trastorno sexual de alteraciones a nivel cognitivo y emocional) en la región y en el 2020 es el primer caso.

“Usualmente las personas que tienen este trastorno, presentan un insatisfecho deseo sexual, incapacidad para generar vínculos sociales, han sufrido maltratos, bullyng; lo cual lleva a un aislamiento por parte de la persona. En el año 2019 se reportado 7 casos de este tipo en la región y en lo que va del año es el primer caso que se registra, se presume que existen más casos, ya que la persona que sufre estos trastornos no lo da a conocer ”, mencionó el Ps. Antonio Machuca, miembro del equipo técnico de Salud Mental de la Diresa Junín.

