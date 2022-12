La presidenta Dina Boluarte señaló que era “respetable” el pedido del adelanto de elecciones de un sector de la población, pero que aún está analizando las alternativas porque debe sacar al Perú adelante. Al respecto, políticos de la región Junín se pronuncian.

Declaraciones

Para el congresista Edgard Reymundo Mercado, aseveró que, “de acuerdo a la norma constitucional, Dina Boluarte debería de completar el periodo hasta el 2026, ya que asumió por vía regular puesto que Pedro Castillo ha sido vacado; sin embargo, debido a la coyuntura, debería de darse un adelanto de elecciones y al mismo tiempo consultar vía referéndum respecto a que si se debería o no implementar una nueva Constitución. La actual Constitución tiene vacíos legales, falta el equilibrio de los poderes del Estado (...). De momento, Boluarte debe plantear un Gabinete plural, de unidad nacional, que represente a diversos sectores del país, esto para preservar el desarrollo del país; dejar de lado la improvisación y a la corrupción”.

Mientras tanto, el parlamentario Ilich López Ureña, remarcó que, “ahora lo que debería de primar es la estabilidad y solucionar los grandes problemas que tiene el país. No obstante, una opción es que ella termina su gestión, y la otra posibilidad es un adelanto de elecciones, pero eso sí, tendría que darse toda una reforma en el sistema político, si se da un adelanto de elecciones, deberíamos garantizar que los próximos que salgan elegidos cumplan requisitos y sean una mejor representación. Ahora, Dina Boluarte tiene que armar un Gabinete plural, con personas que conozcan de sus sectores para que implementen políticas públicas adecuadas, y tengan experiencia. Tiene que haber una oposición, pero una responsable”.

A su vez, el consejero regional José Álvarez Rojas, refirió que, “yo como muchos peruanos, pensamos que un adelanto de elecciones sería lo ideal, puesto que esta crisis política ha sido generada por el Ejecutivo y el Legislativo, pero claro que la decisión la tiene ahora Dina Boluarte, ella manifestó que todavía va a ejercer su cargo, y si se queda, espero que cumpla un trabajo de forma responsable. Hay algo de incertidumbre. Esperemos que no cometa los mismos errores que Pedro Castillo, y si tenga un consenso de las fuerzas políticas del país, y que en su próximo Gabinete estén profesionales con experiencia técnica, ya que en tiempos difíciles, eso urge para estabilizar el país. Debe dejar de lado el discurso populista, y trabajar por el bien de todos”.

Finalmente, el electo gobernador regional de Junín Zósimo Cárdenas, señaló que, “definitivamente debe haber un adelanto de elecciones generales, desde un inicio del gobierno de Perú Libre pedí que Pedro Castillo de un paso al costado, él generó inestabilidad, que no haya inversión privada, entre otros problemas; ahora Dina Boluarte es más de lo mismo, no da garantía de desarrollo. En tanto, ella llamará a un Gabinete plural, pero no hay gobernabilidad, todos los involucrados en que se haga realidad su juramentación van a pedir lo suyo, ha sido una negociación, no hay estabilidad política, menos jurídica. Ambos poderes han generado inestabilidad, creo que han negociado. Y si siguen así, solo están alargando la agonía de todo un país que quiere cambios y desarrollo”.





