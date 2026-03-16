Un total de 748 jóvenes lograron una vacante (de las 1,317 ofertadas) en el examen de admisión de la Universidad Nacional del Centro durante los dos días de evaluación, informó la comisión de admisión.

En el segundo día, fueron un total 446 los ingresantes alcanzando un 95 % de cobertura.

Entre las carreras que cubrieron el total de sus vacantes se encuentran Ingeniería Civil, Ingeniería de Minas, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, Ingeniería Química, Ingeniería Química Ambiental, Administración de Empresas, Contabilidad, Economía, Ingeniería en Industrias Alimentarias, Ingeniería Forestal y Ambiental e Ingeniería Ambiental.

No cubrieron todas las vacantes

Las carreras que no cubrieron el total de vacantes son Arquitectura alcanzó el 88 % de cobertura (22 de 25 vacantes), Ingeniería Mecánica el 91 % (30 de 33), Ingeniería Química Industrial el 77 % (17 de 22), Agronomía el 70 % (31 de 44) y Zootecnia el 91 % (32 de 35). En el primer día, se cubrió el 97% de las vacantes.

Con un puntaje de 18.01, Sofía Clara Vílchez Arias, postulante a Medicina Humana, quedó en primer puesto del cómputo general en esta primera jornada.

En Derecho y Ciencias Políticas, otra de las carreras con mayor demanda en este proceso, se registró un empate técnico con 15.66 puntos entre Oseas Flores Huamán y Joél Valentino Maldonado Flores, puntaje que les permitió lograr su ingreso a la UNCP. Este resultado permitió que la carrera supere el total de vacantes ofertadas, con 107 %.