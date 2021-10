Un paciente que se recupera de las graves secuelas del COVID, tuvo que ser llevado en una silla de ruedas desde Pío Pata hasta el hospital Carrión, debido a la falta de movilidad por el paro de los transportistas. “Mi esposo sufre de estenosis traqueal, luego de sufrir con el COVID, ahora le dan tratamiento con láser, por eso tengo que venir al hospital, pero por el paro del transporte no había movilidad y me vine desde Pío Pata cruzando el puente”, dijo Mauricia Flores, que empujaba la silla de ruedas de su esposo, Hermenegildo Martínez de 51 años.

El agricultor, estuvo internado unos 20 días en una cama de cuidados intensivos.

Ahora, ya no puede llevar una vida normal, ya que no puede caminar demasiado porque se cansa rápido, por ello lo trasladan en silla de ruedas. Aunque laboró muchos años, labrando el campos, ahora ya no puede cumplir estas labores.

A sus 51 años, Hermenegildo espera pasar los 3 meses, para recién recibir la vacuna, que lo proteja del virus.

El padre de familia, invocó a las personas que se cuiden del virus, ya que el COVID es una enfermedad que no se la desea a nadie, por las graves secuelas que está viviendo.

Felizmente, cuenta con el apoyo de su esposa y sus hijos, que lo acompañan en el proceso de recuperación y sobretodo con la rehabilitación que muchos pacientes, requieren.

La familia, es de La Oroya, pero están alojados en la casa de un pariente, por el tratamiento que le brindan en el hospital Carrión, donde tiene que acudir cuando es citado por un especialista.

