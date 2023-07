Por tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores, en perjuicio (debe ser en agravio) de su propia hija de 12 años de edad, Teodosio Oré Velásquez (58), será recluido por un período de 6 meses en el penal de Huancayo (Huamancaca Chico), gracias al pedido de prisión preventiva, del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo.

La Fiscal Adjunta Provincial, Elva Carhuallanqui Caysahuana, acreditó la comisión del delito en mención, por parte del imputado quien sometió a su hija el pasado 28 de junio del presente año. Sustentó que no fue la primera vez que el procesado habría realizado tocamientos en sus partes íntimas a su propia hija, ya que éste lo habría hecho cuando la víctima tenía 8 años.

Inclusive, años atrás habría ocurrido lo mismo con su hijastra (primogénita de su actual conviviente), por lo que fue denunciado por el padre biológico.

Además, la Fiscal Adjunta, remarcó que, fue la hermanastra mayor de la víctima quien descubrió infraganti a su padrastro tocando a la menor en el cuarto que habitan junto a su madre y sus otros hermanos pequeños, quienes en ese momento jugaban en el patio. Luego de ver la escena, esta no dudó en reclamar el hecho al sujeto, quien le pidió que no dijera nada y no contara nada a nadie, pero ella pidió ayuda.