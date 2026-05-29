Los dirigentes de la Comunidad Campesina de Acopalca, cuestionan la presunta contaminación del río Yuracyacu en el distrito de Pariahuanca. Por el contrario, aseguran que dicha información los perjudica.

El exjuez de paz de la Comunidad de Acopalca, Rubén Palomino, precisó que la presunta contaminación se habría realizado en la parte baja de la cuenca del Yuracyacu, ya que en la naciente de este río, cerca al nevado de Huaytapallana, no se dio ningún tipo de incidente.

“En Acopalca somos ganaderos y agricultores. El que les habla es un productor de lácteos y nuestros principales clientes son turistas. Ahora con esta información (contaminación) ha mermado. Les invitamos para que nos visiten y vean la producción que realizamos”, refirió, Rubén Palomino.

Sobre la existencia de mineras en la zona, los dirigentes aseguraron que se solicitó un informe detallado sobre el impacto ambiental que se pueda generar y hasta el momento no registraron incidentes.

“Con la comunidad hicimos el compromiso de que no debe existir la contaminación, durante los 10 años de actividad no se ha registrado ningún incidente”, manifestó el fiscal de la Comunidad Campesina de Acopalca, Domingo Ventura.