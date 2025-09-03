Más de 500 unidades de transporte público formales, serían las que circulen entre las provincias de Huancayo y Chupaca. Esta proyección se hizo en la última mesa de trabajo que realizaron los especialistas de tránsito y transporte de las comunas de ambas provincias.

“Estamos trabajando en la estructura que debe tener el Plan Regular de Interconexión, es decir de los puntos entre Huancayo y Chupaca. Luego de eso estamos trabajando un proyecto de convenio entre las dos municipalidades”, mencionó el gerente de la MPH, Jorge Quispe.

Por su parte la MPH trabaja en la Ordenanza de Actualización que debe ser aprobada por el Concejo Municipal.