La región Junín participó como protagonista en la socialización de los proyectos más innovadores del 2025, promovidos por el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP). Junto a iniciativas de Huancavelica, Cusco y Arequipa, los escolares de la provincia de Concepción demostraron que la creatividad y el conocimiento pueden transformar realidades desde las aulas, incluso en contextos adversos.

El evento académico se desarrolló en la Biblioteca Nacional del Perú en Lima, como parte de las actividades por los 20 años del FONDEP. Reunió a docentes, estudiantes y especialistas de distintas regiones, quienes intercambiaron experiencias y reforzaron aprendizajes surgidos en el marco del Concurso Nacional de Innovación Educativa 2025.

Entre los proyectos ganadores destaca el presentado por la IE N.° 303221 de Concepción, Junín, titulado “Huaconcitos, escritores portadores de una cultura ancestral”. La propuesta fomenta la escritura y expresión en quechua mediante el uso de podcasts y herramientas digitales, fortaleciendo la identidad cultural y promoviendo el uso de lenguas originarias en entornos modernos.

Desde Huancavelica, los estudiantes de la IE Miguel Grau Seminario de Huaytará sorprendieron con “AgroSteam + H Innovación Andina”, iniciativa que permitió cultivar frutos como frambuesas y zarzamoras en biohuertos climatizados a más de 4200 metros de altitud. También participaron escolares de Arequipa y Cusco.

El gerente ejecutivo del FONDEP, Jesús Carlos Medina Siguas, resaltó que este concurso ha beneficiado a más de 770 mil estudiantes y cerca de 30 mil docentes en todo el país. Asimismo, indicó que se han invertido alrededor de 50 millones de soles en el financiamiento de más de 3 mil proyectos educativos, consolidando un modelo que apuesta por la innovación desde las escuelas.