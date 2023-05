“Si tienen su terreno que lo hagan en su terreno, San Marcos apoya la creación de la Universidad de Jauja”, fueron las declaraciones de Jeri Ramón Ruffner, rectora de la Universidad Mayor de San Marcos (Unmsm) cuando arribó en el aeropuerto de Jauja hoy en horas de la mañana. El motivo de su visita fue un consejo universitario y una conferencia de prensa en la cual se tocó el tema de la creación de la nueva universidad.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes el alcalde de jauja, Ángel Huamán Mucha, el consejero regional Alejandro Barrera, la rectora y decanos de las distintas facultades de la Unmsm. En su intervención el alcalde de Jauja explicó la necesidad educativa que demanda la creación de la Universidad Nacional de Jauja y que no pretenden quitarles terreno, “nosotros jamás vamos agarrar terreno de San Marcos, al contrario, si ustedes acceden a ser la madre de esta universidad en corto tiempo nosotros entregamos el título de propiedad a la Unmsm”.

La rectora de la Unmsm enfatizó que ellos son los más interesados que la educación llegue a los lugares más alejados del país, respecto al proyecto de ley que crea la universidad de Jauja dijo que es necesario realizar modificaciones ya que en el articulo 1 menciona que se tomará terreno de forma temporal sobre la base del instituto veterinario de investigaciones tropicales de la Unmsm y del instituto de la Universidad Agraria la Molina. “El congresista debe realizar estas modificaciones y pedimos que también respete. San Marcos va venir con sus filiales no a quitarle terreno a Jauja sino a contribuir a la educación, porque no es fácil si no hay presupuesto”

Finalmente hizo un llamado al gobernador regional, Zósimo Cárdenas, para que puedan conversar sobre las propuestas. El alcalde de Jauja al retirase de la conferencia se pronunció a los pobladores de Jauja y dijo que seguirán tocando puertas hasta que se haga realidad la universidad de Jauja.