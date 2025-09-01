El Zoológico Municipal de Huancayo requiere atención urgente, así lo advirtió la regidora Fiorella Fabián tras una visita de inspección realizada al recinto. Durante el recorrido, se evidenció la falta de ejecución del plan de desratización, encontrándose heces de roedores en la sala veterinaria y en la zona de cuarentena, lo que representa un riesgo sanitario para animales y trabajadores.

Si bien se han mejorado algunas jaulas, la regidora indicó que los avances son mínimos frente a las necesidades reales del recinto. También alertó sobre la falta de medicamentos y la urgencia de operaciones para animales como los pumas, que ya contaban con alertas de atención médica.

Fabián exhortó a la gestión del alcalde Dennys Cuba a priorizar al zoológico y asignar el presupuesto necesario para implementar los planes de mejora planteados por SERFOR. “El abandono también es maltrato”, sentenció la regidora, remarcando la urgencia de una respuesta municipal inmediata.