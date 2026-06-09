La regidora de la Municipalidad Provincial de La Oroya, Ángela Cóndor Villanueva, permaneció detenida durante la noche del lunes y la madrugada del martes en la comisaría de La Oroya, tras ser denunciada por un vecino que la acusa de haberlo agredido físicamente durante un incidente ocurrido en el sector de Marcavalle, cerca del cementerio.

De acuerdo con la denuncia, la autoridad edil habría participado en una reunión social junto a familiares y amigos cuando se produjo una discusión con un ciudadano. Según la versión del denunciante, la regidora lo habría increpado verbalmente y posteriormente lo habría agredido, causándole lesiones en el rostro. Estos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades.

Tras la denuncia, efectivos policiales intervinieron a la regidora y la trasladaron a la dependencia policial para las diligencias correspondientes. La mañana de este martes, la autoridad fue llevada junto al representante del Ministerio Público al lugar de los hechos para la reconstrucción e inspección de la escena, como parte de las investigaciones que permitirán esclarecer lo ocurrido.