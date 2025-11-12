La serenata por el 82.º aniversario del distrito de El Tambo, realizada el martes 11 de noviembre en el Country Club Los Huancas, se vio envuelta en una controversia luego de que el representante del cantante “El Lobo”, Percy Mayta Mucha, denunciara públicamente el uso indebido del nombre del artista en la promoción del evento.

Según Mayta, la Municipalidad Distrital de El Tambo difundió en sus redes oficiales banners y videos en los que se anunciaba la participación de “El Lobo”, incluso con el mensaje “Invita tu alcalde Julio César Llallico”.

Sin embargo, el representante aseguró que no existía contrato firmado ni se había efectuado el pago del adelanto correspondiente, por lo que el artista nunca confirmó su asistencia.

Sin contrato.

“El Lobo no podía viajar sin la formalización del contrato ni el depósito del 50 % acordado. Hasta las 17:00 horas del día anterior no habíamos recibido ningún pago. La promotora decía tener el dinero, pero luego se contradijo. No podemos trabajar en esas condiciones”, declaró Mayta, quien anunció que presentará denuncias ante las autoridades para evitar que “se siga engañando al pueblo de Huancayo y El Tambo”.

El representante afirmó haber remitido documentación y advertencias al Country Club, la Prefectura Regional y la Defensoría del Pueblo, solicitando retirar toda publicidad que vincule al artista con la serenata.

Por su parte, la Municipalidad Distrital de El Tambo emitió un comunicado precisando que la serenata fue organizada por una promotora empresarial, responsable de gestionar los contratos, permisos y presentaciones musicales. Asimismo, aclaró que no se destinó presupuesto municipal para el evento y que toda responsabilidad contractual recae exclusivamente en la promotora.

No obstante, el hecho de que la promoción se haya realizado desde las cuentas oficiales del municipio ha generado críticas y dudas sobre la transparencia de la gestión y la verificación de la información difundida por la comuna tambina.