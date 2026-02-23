En medio de escenas de profundo dolor, los restos del suboficial de primera PNP Patrick Ospina Orihuela arribaron al aeropuerto de Jauja, donde familiares y allegados lo recibieron para darle el último adiós. El joven policía, recientemente ascendido, será trasladado a Huancayo, donde recibirá honores en la comisaría local, y posteriormente al distrito de Pucará, lugar donde será velado y sepultado.

Vocación de servicio desde la infancia

Según sus familiares, Patrick tenía vocación de servicio desde muy joven. “Era un chico estudioso, cariñoso con toda la familia”, recordó su abuela, Olinda Delso de Ospina. Su prima hermana, Coni Orihuela, destacó que siempre ayudaba a los demás y que su reciente ascenso llenó de orgullo a toda la familia.

El acto heroico en el río Rímac

El suboficial perdió la vida la mañana del viernes 20 de febrero, cuando intentó rescatar a un perro que había caído al lecho del río Rímac. Cuando estaba cerca de lograrlo, fue arrastrado por la fuerte corriente. Tras una intensa búsqueda en la que participaron unidades policiales y bomberos, su cuerpo fue hallado el domingo en el Callao, luego de haber sido desplazado varios kilómetros por el río.

Quienes lo conocieron recuerdan su amor por los animales desde la infancia. “Siempre traía animales a casa, le gustaban mucho. Aprendió a cocinar y atendía a toda la familia. Incluso le regaló un perrito a su papá”, contó su abuela entre lágrimas.

Pucará le rinde homenaje

El acto heroico no pasó desapercibido en su natal Pucará. Durante un concurso de huaylarsh, los organizadores y danzantes realizaron un minuto de silencio en su memoria antes de la presentación del Centro Cultural Mariscal Cáceres, agrupación a la que perteneció. La competencia se detuvo para rendir homenaje al joven policía y danzante pucarino que ofrendó su vida en un gesto de valentía.