Dos menores de edad fueron retenidos y trasladados a la comisaría tras ser acusados de sustraer útiles escolares del establecimiento comercial en el centro comercial Plasita, en la intersección de la avenida Ferrocarril y el jirón Piura, en la ciudad de Huancayo.

De acuerdo con el reporte policial, los adolescentes fueron identificados con las iniciales L.H.C. (16), conocido como “Kin”, y K.M.M. (16),“Chiki”. Ambos habrían sido intervenidos luego de ser señalados por presuntamente retirar útiles escolares del local sin realizar el pago correspondiente.

Tras la intervención, los menores fueron conducidos a la dependencia policial para las diligencias respectivas y la notificación a sus familiares, mientras se realizan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.