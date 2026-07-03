Los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) del año 2025, fueron analizados por las diversas Unidades de Gestión Educativa Local, el distrito de Río Tambo, el más lejano en la región y con múltiples problemas, está en el último lugar. Esta es una situación que preocupa pero que obedece a una problemática no resuelta con las poblaciones más lejanas y desatendidas.

Huancayo, lidera en lectura en primaria con 502.5 puntos según los resultados de la evaluación censal que fueron analizados por Unidades de Gestión Educativa Local. Mientras que, la menor medida promedio se registra en Río Tambo con 411.0 puntos. La distancia entre la Ugel con mayor y menor promedio en lectura es de 91.5 puntos.

Yauli, lidera en matemáticas en primaria con 512.5 puntos. La menor medida promedio se observa en Río Tambo con 368.3 puntos. La distancia entre mayor y menor promedio en matemáticas alcanza 144.2 puntos. La Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Río Tambo, Giovana Valencia Canto manifestó que en el año 2025, fueron evaluados el 94% de los niños del cuarto grado de primaria de la Ugel Río Tambo en instituciones de educación básica regular.

“En lectura, el cuarto grado de EBR tiene el 4.7% del logro satisfactorio, el 17.6% están en proceso y el 58.8% en inicio y 18.8% previo al inicio. Esto quiere decir que más del 50% de estudiantes del cuarto grado han obtenido el menor nivel del logro. De los 100 estudiantes evaluados solo 4 lograron pasar la evaluación, en matemática es algo parecido. Aquí un 70% de estudiantes se encuentran en inicio y previo al inicio del logro”, detalló.

Acotó que en matemática, los resultados son más preocupantes, ya que ningún escolar logró el nivel satisfactorio y todos están en el nivel de inicio y previo al inicio.

En el nivel secundario, en matemática se alcanzó el 6.7% en satisfactorio, en proceso el 8.15%, en inicio 18.52% y previo al inicio 65.19%. Es decir, el 75% está en inicio y previo al inicio.

Explicó que en Río Tambo, la carencia de maestros con dominio de lengua originaria asháninka es uno de los mayores problemas, porque en estas instituciones se dan los más bajos resultados. Otra dificultad es la lejanía de las escuelas que no tienen conectividad a internet, son muy lejanas y de difícil acceso, donde se accede por trocha y vía fluvial. Los padres no tienen trabajo fijo.

En Río Tambo existe un alto grado de anemia y los docentes han hallado niños que tienen problemas en el desarrollo de sus capacidades y facultades. De otro lado, de las 236 instituciones educativas, más del 80% es precaria con techo de calamina, paja y con paredes de carrizo.

Cabe mencionar que fueron evaluados escolares de las instituciones de educación intercultural bilingüe, que es el 92% de la población escolar, pero también tienen escolares que hablan quechua chanca.

Los mejor posicionados

“En Huancayo, cuatro de cada 10 estudiantes en lectura y matemática están logrando el resultado esperado para cada nivel. En la provincia de Huancayo, en lectura en primaria, hay un nivel satisfactorio de 17.8% y en matemática 36.9% que está por encima del promedio nacional”, manifestó el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo, Walter Oré Ramos, sobre los resultados trabajados con los especialistas de las diversas Ugel y también con la Dirección Regional de Educación (DRE) Junín

Las brechas

Huancayo ocupa el primer lugar en lectura con 601.6 puntos y 25% satisfactorio. Le sigue Chanchamayo con 589, Yauli con 589.1 y Chupaca con 588. Aquí una vez más, la Ugel con menor desempeño en lectura es Río Tambo, Río Ene-Mantaro y Pangoa. La brecha entre el primer y último lugar en lectura es de 95.6 puntos.

En matemática, Huancayo ocupa el primer lugar con 589.8 puntos y 19.4% satisfactorio. Le sigue Chupaca con 582.3 y luego Yauli con 577.8. Nuevamente, la Ugel con menor desempeño en matemáticas son Río Tambo, Río Ene-Mantaro y Pangoa. La brecha entre el primer y último lugar en matemática es de 112.9 puntos.

En el curso de ciencia y tecnología, Huancayo lidera con 533.2 de promedio, con un nivel satisfactorio de 19.6%. Le sigue Tarma con 520.3, Chupaca con 514.1 y Chanchamayo también con 514.1. El último lugar es para Río Tambo, Pangoa y Río Ene-Mantaro.

El director de la Ugel Huancayo, Walter Oré demandó al nuevo gobierno de la presidenta electa Keiko Fujimori a invertir en educación, pero no solo en infraestructura sino también en mejorar la condición de los docentes y los escolares, que en la zona rural tienen muchas carencias que les impide sobresalir.