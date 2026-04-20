Toda una organización criminal cayó este fin de semana. Estaban dedicados al robo, compra y venta de caballos que eran sacrificados y luego los llevaban a mercados de Lima para venderlos mezclados con carne de vacuno.

El operativo de captura se inició con la recepción de una denuncia de ganaderos la noche del 17 de abril. Ellos daban cuenta del robo de cuatro caballos adultos de la zona de Uchcupañawi, distrito de Chacapalpa, en La Oroya.

El sábado, 18 de abril, la población del distrito de Chacapalpa capturaron a tres menores de edad de iniciales A. J. P. G. (15), A. S. C. C. (15) y J. M. T. A. (17), quiénes ante la Policía Nacional, confesaron que condujeron a los caballos por los cerros con destino al anexo de Colpa distrito de Chacapalpa, lugar donde fueron cargados en un camión.

Los menores contaron que vendieron los caballos a personas del distrito de San Jerónimo en Huancayo. En coordinación con personal policial de la comisaría detuvieron en horas de la noche a dos cuadras de la carretera central, en el distrito de Quilcas, a Pablo Q.Q.B (39) y Marcos Q. B. (46) quienes eran sindicados como los que compraron los caballos.

Ambos fueron detenidos por el delito de receptación y reconocieron haber comprado los caballos a los menores de edad, pagando la suma de S/ 4,100 para luego venderlos a una persona identificada como “Pelo Ortega”.

Este cuenta con una carnicería en el distrito de Santa Rosa de Ocopa en Concepción, lugar donde fueron hallados los cuatro caballos vivos encerrados en un galpón listos para ser sacrificados. Según fuentes policiales, los animales serían vendidos en los mercados de la capital.