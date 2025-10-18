Momentos de tensión se vivieron en la Sociedad de Beneficencia de Huancayo, luego de que cuatro delincuentes armados ingresaran a la cochera de la institución y se llevaran una camioneta oficial de placa EAI-669 junto con alrededor de 250 soles, boletas y llaves de otros vehículos.

El asalto ocurrió cerca de las 7:15 de la noche, cuando los sujetos redujeron al custodio de 37 años, lo maniataron y lo abandonaron fuera del local. Horas después, a las 6:30 de la mañana, personal de Serenazgo recibió el reporte de vecinos del sector Ocopilla sobre una camioneta abandonada en el pasaje San Francisco.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que se trataba del vehículo robado. Los delincuentes habían intentado borrar los logotipos institucionales y manipular la placa para evitar su identificación.

El presidente de la Beneficencia, Miguel Chamorro Torres, confirmó que el caso fue puesto en manos de la Policía Nacional, que ya realiza las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del robo.