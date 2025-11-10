Una roca de gran tamaño cayó sobre un mototaxi Bajaj, número interno 1189, cuando circulaba por la carretera Central, a la altura del restaurante Tribuna Náutica, en el sector Kimiri, tramo La Merced – Puente Raither. El accidente ocurrió alrededor de las 5:00 p.m. de este domingo, generando alarma entre transeúntes y conductores que rápidamente auxiliaron al conductor, quien quedó atrapado entre los fierros retorcidos.

El conductor, identificado como Jhonatan, resultó con una fractura en la pierna y fue trasladado a un centro de salud. Sus pasajeros salieron ilesos, aunque la mototaxi sufrió considerables daños materiales. Según los primeros reportes, el desprendimiento de la roca habría sido provocado por las lluvias recientes que debilitaron el talud cercano a la vía.

Personal de la Policía llegó al lugar para brindar apoyo y restablecer el tránsito vehicular. Las autoridades exhortan a los conductores a circular con precaución, especialmente en zonas propensas a deslizamientos de piedras y tierra, como el sector Kimiri, donde se han registrado incidentes similares en el pasado.